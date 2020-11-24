本周一連兩波東北風南下，第一波暫告一段落，明起天氣恢復穩定；明、後兩天各地天氣好轉。周五（27日）東北風增強為東北季風，中部以北氣溫「跳水式下滑」，局部地區下探14度，今年入秋以來最強！冬衣、厚被可準備拿出來了。

受東北風影響，中央氣象局針對東半部發布大雨特報，花蓮已有局部豪雨發生；今晚至明天，宜蘭、花蓮、台東都有大雨機率。其他各地多雲到晴，氣溫顯著回升。

在天氣轉暖之際，也是進入冬天前的難得空檔，北部高溫上看29度，中南部約30度，早晚溫差大。周五晚間，一波東北季風南下，到了周末北台灣氣溫再探底，空曠地區不排除剩下14、15度，「跟跳水一樣，一下子就盪下來」。

預報員官欣平指出，東北風升級為東北季風，代表冷空氣愈來愈強，也因此明、後兩天的回暖空檔顯得相當重要。周末天氣不僅轉冷，局部地區水氣移入，感覺濕冷。

接下來12月即將進入冬天，氣象局表示，在預期「反聖嬰」籠罩的情況下，台灣今冬偏乾冷，不排除將有寒流來襲；距離上次寒流，已經快要兩年前的事了。

(中時新聞網)