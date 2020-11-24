國內保險經紀市場競爭激烈，由保險業界奇才-王怡仁去年創立的智匯保險經紀人，卻在短短1年內，不僅吸引直逼2,000位業務菁英加入團隊，而且創下保費收入逼近30億元的驚人業績，成為業界矚目的焦點！

智匯保經今（24）日在台中林酒店舉行1周年慶及「首屆環球．環亞競賽聯合頒獎典禮」，除了逾千位菁英團隊到場參與外，包括凱基銀行董事長魏寶生、台灣人壽總經理莊中慶、遠雄人壽總經理趙學欣及美國中聯集團主席毛以孝等金融壽險業者到場祝賀，場面熱絡。

智匯保險經紀人創辦人王怡仁表示，疫情衝擊全球各行各業的發展，全球貿易幾近停擺，但對台灣保險業來說，卻是挑戰與機會並存的大好時機！智匯保險經紀人就是在疫情盛行之下，卻能萌芽並日趨茁壯的企業代表之一。

智匯保經自去年10月成立至今，僅1年的時間，業務菁英已直逼2,000人；值得一提的是，近六成是完全沒有接觸過人壽保險業的新人。

智匯保經執行長林健裕表示，培養新人是需要花更多時間與培訓成本的，但智匯寧願從基本訓練起，這樣才可以培養出與公司理念一致、目標一致的同仁。 而智匯保經的經營宗旨就是，「客戶好、同仁好，自己自然就會好」。智匯強調客戶、員工與公司之間相互的緊密關係，因此第一年便於全國設置了13個營業處作為服務據點，標榜為客戶帶來更即時、更貼心的服務。

智匯保經創辦人王怡仁及其合資股東-美國中聯集團，雙方都在保險業或保經業擁有豐富的經驗與成績。

其中，王怡仁27年前投入壽險業，從陌生開發起家，靠著自身的力量，晉升到業務副總的最高職階；21歲就締造當年業界最年輕、最高收入的工讀生紀錄，24歲年收入破千萬，並被稱為「保險神童」。

王怡仁競賽獲獎不斷，也多次創下公司業務紀錄，是業界許多年輕人學習的對象，也因為如此，王怡仁將「協助更多年輕人在保險業成功」視為人生的目標之一。

創立智匯保經之前，王怡仁就是一名黃金教練，轄下業務員在他嚴謹且有計畫的訓練下，培養出許多推銷及經營能力強大的主管及組織。 今年50歲的王怡仁，1年前剛好屆滿退休資格，於是在懷著實現人生目標的心情下，毅然決然地捨斷既有收益，與跨足兩岸三地多間保經事業的美國中聯集團合資，創立智匯保經。

智匯保經不論在教育訓練、福利制度與資訊科技方面，均注入相當大的心血與資本，這也是為什麼才短短1年時間，業務人數可以快速成長近2,000人，且保費收入近30億元，幾乎已是大型保經公司的規模。

王怡仁表示，保險市場在台灣雖然充滿挑戰，但仍有發展的機會與空間，要如何讓更多人了解保險對生活的重要性，端看保險從業人員如何正確的引導。

而在科技化的現代，如何讓保險方便化、科技化，服務卻不失人性化，更是年輕世代保險從業人員需重視的。

王怡仁認為，未來越是重視教育訓練、企業文化、資訊創新，但不失人性的保險或保險經紀人公司，才能在台灣保險市場占有永久的一席之位。

(工商 )