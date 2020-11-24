遭控「替中共挑撥關係」 王世堅怒嗆王浩宇：太監 (YouTube/中天新聞CH52)

民進黨台北市議員王世堅因近日頻頻開砲行政院長蘇貞昌，遭同黨的桃園市議員王浩宇直接歸類為「中共同路人」，對此王世堅今天(24日)也做出回應，大酸王浩宇「太監」。

自三倍券政策後，王世堅屢次開炮蘇揆施政強硬，態度傲慢，更在日前牛肉麵風波時，發飆爆粗口，指責蘇養網軍帶風向，沒有出息，要求蘇貞昌下台。

連番發言惹來今年2月才入黨的王浩宇不滿，更指責王世堅「幫中共挑撥蔡英文與蘇貞昌關係」，引發軒然大波。對此王世堅今天也在鏡頭前反擊，大酸「太監講的話你要聽嗎？」，他表示自己政壇打滾多年，是什麼樣的人大家都清楚，如今王浩宇卻把他跟中共扯一起，實在是太汙辱人。

網友也狂酸王浩宇：「先賠40萬啦」、「賴帳仔挺騙神仔，很合理」、「好像是誰之前才罵民進黨敗類很多耶」、「王世堅在Over My Dead Body的時候，你還不知道在哪呢」、「民進黨還不趕快切割這貨色」、「連恰吉都能抹成中共同路人，民進黨真的很棒」、「是不是忘記切換成潔西卡的帳號了」、「之前被罵的中共同路人正在當副總統呢」、「王世堅連正面回應都懶了，就可以看出王浩宇等級」、「是不是嫌自己罷免票不夠多啊」、「先想辦法撐過明年1月吧」、「最標準的豬隊友」。

(中時新聞網)