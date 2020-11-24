英國廣播公司（BBC）選出年度百大女性，香港眾志成員周庭、演員楊紫瓊，以及在中國武漢封城期間，撰寫日記的中國作家方方等人上榜。

BBC每年選出全球百位具有影響力及啟發性的女性，今年強調在波瀾起伏的現況下，率領做出改變的女性，因此多人與民運及2019冠狀病毒疾病（COVID-19）相關。也由於今年全球因疫情動盪，許多女性在幫助他人時犧牲，百大女性名單當中留下一格空白，向她們致敬。

周庭被劃分在「領導」類別。BBC指出，23歲的周庭是香港民運人士，為2014年雨傘運動的關鍵人物，今年在國安法實施後，她也遭到逮捕，被控「勾結外國勢力」。周庭之後雖然獲得保釋，但她的被捕激起支持者不滿。

周庭曾是香港本土泛民主派政黨「香港眾志」的副祕書長。「港區國安法」6月30日深夜生效後，香港眾志隨之宣告解散。

BBC表示，周庭從15歲開始投入社運，有支持者給予「花木蘭」暱稱。報導並引述周庭曾說：「擁有女性領導人對女權毫無意義。我們需要是制度的改變，以及真正的民主。」

同樣上榜的有中國作家方方，被劃分在「知識」類別。本名汪芳的方方，在1月25日至3月25日武漢肺炎疫情期間，每天記錄武漢當地的疫情見聞並抒發心聲，寫成「方方日記」，成為各界一窺武漢被封城狀態的重要管道。

BBC指出，隨著「方方日記」的英譯版見諸於世，獲得國際關注，對於方方的指責也隨之而來，許多中國人相當憤怒，稱家醜外揚的方方為叛徒。

馬來西亞籍演員楊紫瓊被劃分在「創意」類別。BBC形容楊紫瓊在香港武術電影這個「男人的世界」裡罕見闖出一片天，並以飾演龐德女郎勇闖好萊塢，成為少數在美國成功長期發展的亞裔女演員之一，同時也是聯合國開發計劃署的親善大使。

與民運相關的上榜者還有泰國學運領袖帕努莎雅（Panusaya Sithijirawattanakul）。泰國自7月以來掀起學運浪潮，學生團體在曼谷發動多次大型街頭抗議。22歲法政大學學生帕努莎雅在集會時念出10點王室改革聲明，在冒犯王室會被起訴的泰國令人震驚。

牛津大學科學家吉伯特（Sarah Gilbert）因為領導疫苗研發上榜。牛津疫苗經過試驗宣告平均能有7成防護力，最高可達9成。

(中央社)