北市為國際級城市，為推動具有包容、永續、可負擔的能源轉型與減碳方案，北市府產業局參考國外都市經驗，訂於27日下午1點半，在科技服務大樓舉辦「台北市能源政策工作坊」，並針對北市能源政策白皮書的「確立發展多元能源」、「發展循環經濟」、「積極節能減碳」、「適應氣候變遷」4大策略進行發想與討論，歡迎有興趣的朋友前往參加。

產業局指出，北市做為一個工商高度密集發展的首都，更是台灣經濟發展的中心，一共辦理6場工作坊，目前已辦理完地1場，市府透過工作坊，將帶領民眾探討公民議題，並找尋相關專家學者與民眾一同討論，最後將彼此討論的成果，納入台北能源政策綱領。

產業局說，27日的工作坊為第二場次，主軸會聚焦在「積極節能減碳」，鼓勵市民朋友共同進行對話、思考、設計、形成決策方案，不僅讓你用眼睛看，更要讓你動手做，為更好的台北能源策略一同努力。

產業局指出，為引領北市邁向低碳永續城市，於9月率先發布「台北市能源政策白皮書」，宣示預計2030將節電21.6億度，約略省下50座101大樓用電量，再生能源裝置量可達62.76MW為2018年的三倍以上及碳排放量預計減量25％，進而以滾動式修正進行能源政策調整以達與時俱進之目的。

(中時 )