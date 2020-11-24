HBO Asia原創影集《戒指流浪記》由宥勝、林予晞主演，是葉天倫導演領軍的製作團隊第21部文學改編影像作品，宥勝飾演保險精算師「黃奕之」，下定決心和交往5年的女友李麗莎（林予晞飾）求婚，一向謹慎小心地他，居然把家傳求婚戒指掉在捷運上，宥勝自認本人和角色一樣嚴肅正經，為揣摩角色，他觀察曾入圍奧斯卡最佳男主角獎提名的英國演員班奈狄克康柏拜區、在電影《模仿遊戲》裡所飾演的數學家、邏輯學家角色，從而發現自己只要專注某件事，就會計畫周密，和角色無違和感。

睽違5年拍戲，宥勝認為劇中角色最大魅力，是願意為了對方改變，「雖然這不是太帥氣的特質，但是願意為深愛的對方去觸碰不同的世界與感受，是非常讓人欣賞的」。劇中因遺失婚戒，遲遲未向林予晞求婚，宥勝表示曾和朋友討論，對女生而言，以鑽戒求婚的動作很重要，「但是那份心，那份誓言，才是最重要的。」他形容鑽戒是打火機，心意是木材，如果沒有火，要怎麼抱著成山的木材取暖彼此呢？

去年戲殺青後，宥勝成立YouTube 頻道「宥勝去哪兒」，吸引21.5萬網友訂閱，總觀看量逼近一千萬，製作人葉天倫打趣可以做一個主題「戒指去哪兒」。《戒指流浪記》（ADVENTURE OF THE RING）共8集，將在12月13日（日）晚間9點獨家於HBO GO上線並在HBO頻道首播，首播當天一次播出2集，之後每星期同一時間播出最新一集。

(中時 )