彰化晚間舉行「送肉粽」科儀，提前公布路線提醒民眾迴避。（翻攝FB社團「彰化人大小事）

FB社團「彰化人大小事」社團晚間出現一篇「送肉粽」路線貼文，指出今天（24日）晚間10時到12時30分，彰化市將有一場送煞儀式，也就是俗稱的「送肉粽」科儀。提醒民眾盡量不要外出逗留，以免沖犯。

根據公告訊息內容顯示，這場舉辦送鍾馗送吊煞的民俗科儀，約在12時到12時30分作完法事後，將懸樑輕生的支撐物送上貨車出發，路線為順序為大埔截水溝、中山路、中央路、中華西路、果菜市場，循然後洋仔厝溝，前往出海口，完成送煞儀式。

彰化市民代表薛志彬證實了這項消息，並說明這次儀式以車輛載送，速度比較快，沿線住戶不需要太過驚慌，但他也呼籲民眾非必要勿在外逗留，以防遇到送煞隊伍犯沖。

送肉粽」又名送煞或喫麵線，是一種台灣民間除煞儀式，主要盛行在彰化以南地區，所謂「肉粽」、「麵線」都是台語的黑話，意指上吊。民間認為，吊頸自殺的死者怨氣最重，只要有人上吊枉死，會再找人當交替，以求自己的超度轉世。送肉粽儀式通常先進行「跳鍾馗」除煞，再將亡者自縊的繩索到海邊或是在河流的出海口燒掉，以達驅邪除煞之效。

(中時新聞網)