總獎金13萬元的DAIKIN大專羽球超級盃，包括王齊麟、李洋、王子維、楊博涵等國手參加，體驗首次登上正規賽場的個人賽「超級三對三」，精彩賽事也會透過電視及網路平台同步直播。

這項賽事將於本周末在台北網球中心登場，台北市立大學擁有王齊麟、李洋、王子維、楊博涵等國手，實力相當堅強，其中超級團體賽共計39隊參賽，除爭取學校榮譽的團體賽外，還有首次登上正規賽場的個人賽—超級三對三，吸引多達93隊報名，無論甲組、乙組選手，屆時將齊聚一堂，背負學校之名榮耀參戰，爭奪校際最強名校之稱。

本場賽事不僅比照正規比賽形式舉辦，還邀請到專業球評及主播為賽事講評，透過電視及網路平台同步直播，由「愛爾達」體育台3台、「Yahoo!運動」粉絲團、「達克運動」Youtube提供現場轉播，想到現場感受與球賽是魅力的球迷，也可上拓元售票系統購票。

(中時 )