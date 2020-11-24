曾任職度假酒店主廚的張騰峰和陳建樺24日為響應新北惜食分享網政策，以義廚身分前往五股成州社區，利用賣像雖不佳的健康NG蔬果和菜霸子、大得利肉食品公司捐贈的食材，為長者烹飪出美味料理，長者們聞到色香味俱全的料理都直呼讚！

五股區成州社區發展協會理事長王文龍表示，非常感謝市府惜食分享網媒合果菜市場每週提供醜蔬果，又不定期供給企業廠商捐贈的食材，透過這樣的資源連結，強化了成州社區照顧能量，得以服務更多的長輩，從原先的40餘位，增至目前的80餘位，不僅如此，社會局也引入義廚服務資源，透過交流討論，以廚藝及創意為長輩帶來不同美味與驚喜。

五股成州社區照顧關懷據點參加惜食共餐的長輩吃到大廚的炸豬排美食都稱讚（戴上容攝）

目前擔任日月潭大淶閣飯店西餐主廚的陳建樺及於勞瑞斯牛肋排餐廳擔任西餐主廚的張騰峰，24日上午特地重回成州社區提供義廚服務，因為前有服務長輩的義廚經驗，因此在烹調時各項醬料減量，希望讓長輩吃起來口味不會太重，對長輩較養生、健康。本活動也有捐贈廠商菜霸子與大得利家畜肉食品加工廠前來與長者同樂，看到來共餐的阿公阿嬤開心地享用自家捐贈食材所煮成的餐食與笑容滿面的神情，就是響應惜食捐贈最大的成就。

社會局副局長許秀能表示，新北市自105年8月開始推動新北惜食分享網至今，20處惜食分享廚房分布於境內不同行政區域，透過廚房設備的補充、惜食食材的補充，也媒合餐飲專業的義廚或學校，讓惜食分享可以發揮最大效用。

目前在新北市90個惜食共餐據點及惜食分享廚房的努力下，已有57萬多公斤醜蔬果經過重新利用，免於淪為廚餘，而經過廚房志工與義廚的悉心料理，成為弱勢長輩及兒少桌上一道道的佳餚，受益人次高達76萬人次。新北市將會持續推動惜食理念，更從源頭管理進行剩食的減量，發揮剩食公益化的最大特色。

(中時 )