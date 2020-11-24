林艾璇（大元）將推出寫真集《數到3之後》，24日公佈推出同名單曲〈數到3之後〉，新歌將收藏在寫真集QR Code中，做為送給粉絲們的大禮。近年多在戲劇領域發展，距離上次唱歌已3年時間，新歌邀來曾獲金曲獎最佳男歌手提名的許書豪（Haor）製作，有趣的事，為讓大元了解歌詞中「gonna」、「gotta」和「wanna」的差別，許書豪瞬間變英文老師，沒想到大元唱完後只記得歌詞，笑說「把歌詞背得好熟！」

大元新歌〈數到3之後〉邀請許書豪（中）擔任配唱製作人。（藝和創藝提供）

大元曾是女團「Popu Lady」一員，轉換東家「藝和創藝」後一飛沖天，躍升戲劇女主角，近期將推出個人寫真書並發新單曲。大元雖說緊張，比起以前有團員可以分配唱歌段落跟和聲，現在全部要自己來，但她表現不俗，配唱時製作人許書豪一天過，但大元要求完美，主動要求想再錄第二次，所以再拉了一天錄音，相當敬業。重拾歌唱的大元表示：「小時候較難把感情放入歌裡，通常都只有單純把歌唱好而已，現在則學會帶入畫面，試著投入情感」，成品多了豐富度，讓她好有成就感。

大元笑說，只要錄音就容易肚子餓，也容易放空，無法專心做事，只好請同事幫忙叫外送，但又不想讓大夥等，常常吃兩口就趕快去錄音，又餓又不敢吃，自虧很矛盾。大元透露，每天都要喝很多咖啡，配唱時盡量不喝，透過許書豪建議要不要喝咖啡開嗓，她忐忑一試居然奏效。

林艾璇《數到3之後》寫真書12月5日下午13:30在大直美麗華摩天輪前廣場舉辦簽書會，拿到唯一1本蓋有大元「唇印」及「林艾璇簽名」的幸運兒一定要來簽書會，將能上台獲得大元一吻。《數到3之後》11月14日起開放博客來預購，11月底陸續出貨，誠品、金石堂、光南等各大實體書店即將上架販售。

大元錄製新歌〈數到3之後〉。（藝和創藝提供）

大元寫真集《數到3之後》散發女人味。（藝和創藝提供）

大元在寫真集《數到3之後》展露好身材。（藝和創藝提供）

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