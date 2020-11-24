很多人人生的第一張卡片就是悠遊卡，第一個開立的帳戶是郵局，從現在開始，這兩張卡片將合而為一，中華郵政與悠遊卡公司合作發行「中華郵政VISA悠遊金融卡」，讓民眾兩種需求、一次滿足。

悠遊卡公司指出，台灣幾乎每個人都有中華郵政的帳戶，悠遊卡至今流通卡數也約8200萬張，每個人手中也有約3.5張悠遊卡，雙方結合堪稱「普惠金融」的最佳典範。

悠遊卡公司表示，中華郵政VISA悠遊金融卡不具信用卡功能，沒有擴張信用的疑慮，更適合年輕人及老人家使用，而悠遊卡可在全國超過4萬個支付點進行消費，建構了完整的悠遊生活圈。

從24日起，凡年滿16歲的中華郵政原存戶或新開戶，皆可至全台灣522家即時發卡郵局（請至中華郵政全球資訊網，點選營業據點，查詢即時發卡局）申辦「中華郵政VISA悠遊金融卡」，且持有原金融卡或中華郵政VISA金融卡者，免收100元手續費，未成年者，需另附法定代理人(父母雙方或監護人)的國民身分證及同意書。

為了歡慶中華郵政與悠遊卡公司「強強聯手」，即日起至2021年2月28日止，持「中華郵政VISA悠遊金融卡」首次自動加值成功，即回饋50元(限量3萬名)，名額有限，手腳要快。

(中時 )