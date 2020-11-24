工研院針對300位民眾進行「預見2030科技大未來」問券調查，發現大家認為該年最可能實現的前三名科技場景，分別「無人機物流」、「管家機器人」與「機器人同事」。

工研院今日（24）日舉辦「2030技術策略與藍圖論壇」，發表「2030技術策略與藍圖」架構，邀請智榮基金會董事長施振榮、台大醫學院名譽教授李源德、台灣水泥董事長張安平、遠傳電信總經理井琪等產業領袖齊聚一堂，從趨勢、商機、環境等不同面向切入疫後產業所需要的轉型思維及創新案例分享。

工研院同時分享「預見2030科技大未來」調查，對於未來10年影響人類社會最大議題，民眾選出的首名是「高齡化照護」，其次是「氣候變遷」，以及「傳染病與癌症發生率高」。

至於最可能實現科技場景，第一位是「無人機物流」，認為屆時同區域訂貨靠無人機幾分鐘就能送達，第二是「管家機器人」，可包辦所有家事的機器人成最夯家電。第三場景是「機器人同事」，到時一半以上製造現場有機器人參與協作。

同理，最有「錢」景，最值得投資的未來科技，則依序投給「智慧長照機器人」、「癌症新療法」與「綠色能源與節電科技」。

工研院表示，從這次調查，可以看出受訪者對科技的期待，對環境議題亦展出超越以往的期待。然而，對比解決疾病、氣候變遷等重大議題相，多數人認為自駕車、機器人與6G網路時代會比較快來臨。

工研院院長劉文雄指出，未來十年新興科技會帶來新的產業機會，產業必須及早洞悉趨勢。工研院做為台灣產業科技的先行者，勾勒出2030年的生活情境，聚焦在「智慧生活」、「健康樂活」與「永續環境」三大應用領域，據此探索智慧化致能技術，研擬出「2030技術策略與藍圖」。

對政府未來推動的產業重點，行政院副院長沈榮津是表示，首先是先進的半導體製程製造中心，第二是高科技製造中心，第三是要做綠能發展中心，第四則是車輛電動化，要讓我們的企業能夠升級轉型，面對環境的挑戰。

(中時 )