台南市政府攜手台南市議會，共同推動設立贏地創新育成基地，24日在市長黃偉哲、議長郭信良見證下正式啟用。基地可提供新創團隊6間獨立辦公室、共享空間、會議室、商務設備、直播室、休憩區等嶄新創業環境，為創業青年打造完善的創業基地練功房。

黃偉哲說，在美國很多新的發想、新的構想都是年輕人在自家的後院或車庫產生的，經過彼此的激盪找出許多的解決方案，科技的進步也是從這裡開始的。溪北的創新育成中心從議會出發，感謝議長郭信良以及議員們的支持，願意提供這麼棒的空間支持年輕人創業。

郭信良說，台南市議會自從台南合併升格後，漸漸成為一個閒置空間，而贏地的落成提供溪北青年非常好的創業服務，並且只需負擔少許的費用，新創基地是很好的政策，議會將全力支持市政府於溪南再設立一個新創基地，協助青年創新創業。

經發局局長陳凱凌說，贏地創新育成基地4層樓共計437坪，設有創業輔導全方位諮詢單一窗口服務，從辦公空間、開放交流到諮詢輔導提供一條龍服務，歡迎具有「先端技術」、「公司內部創業團隊」及「實驗場域應用研發」類別之公司申請進駐。

(中時 )