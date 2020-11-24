最近許多人對「胎內記憶」一事相當好奇，不論真實性如何，小朋友回答出來的答案，往往都讓大人相當吃驚。先前隋棠也曾追問兒子的胎內記憶，沒想到Max回答：「我一直游泳，還有睡覺，好無聊，然後我看到一個洞！好多水從那裡噴出去，然後好多好多血噴出去，我就從那個洞出去」，此答案一出，也讓隋棠覺得不可思議。

在網紅界擁有高人氣的油土伯蔡阿嘎，在最新的影片中也講到關於胎內記憶這件事；老婆二伯也終於有機會可以問問桃貴，看他記不記得在媽媽肚子裡都在做什麼，沒想到桃貴的答案，也讓媽媽抖了一下。

蔡桃貴的回答，讓媽媽二伯感到吃驚 (圖/ 翻攝自YouTube / 蔡阿嘎Life)

二伯先前在IG限時動態中提到，她問桃貴：「你跟阿波在排隊的時候，後面有妹妹嗎？」桃貴說：「沒有」，二伯再問：「那有弟弟嗎？」桃貴說：「有」；話說到這裡，二伯自己也說「媽媽抖了一下」。

在看完完整影片後，許多網友直說：「小朋友的童言童語好療癒」、「我跑很快，然後我就變哥哥了， 我竟然看哭了，好溫馨」、「蔡桃貴古錐啊」。

有子萬事足的蔡阿嘎與二伯，經常在YouTube上分享兩個兒子的生活點滴，二伯的教育方式更是得到許多網友們的認同與支持，更讚桃貴和波能有這樣的爸媽，真的很幸福。

胎內記憶記得嗎？在媽媽肚子裡都在做什麼？

(中時新聞網)