教育部今日發布修正「非正規教育學習成就認證辦法」，放寬非正規教育課程認可學分數申請條件，學程課程由不得低於20學分修正為不得低於6學分，單科課程由最高6學分修正為最高3學分，讓終身教育機構更容易開設學程課程及單科課程。

教育部終身教育司科長陳慶德表示，過去終身教育機構，學程課程要達20學分、單科課程要達6學分，才能提出認可申請，這門檻太高了，不利於終身教育的推廣。因此這次修正「非正規教育學習成就認證辦法」，將學科課程、單科課程分別降為6學分、3學分就可參加認證，讓終身教育機構的課程更多元且豐富。

為鼓勵民眾參與終身學習意願，並作為入學採認、學分抵免或升遷考核的參考，教育部依據《終身學習法》第13條規定辦理非正規教育課程認證業務，自2006年起起委託台師大辦理課程認可及發給學分證明書業務。

後續因應課程內容日趨多元，為擴大辦理規模、打破地理區域限制以及提高離島及偏鄉民眾終身學習機會，教育部2007年起委託國立空中大學辦理數位課程認證業務。

教育部表示，終身教育機構通過認證的課程，其內容相當於專科學校副學士班及大學學士班開設的人文、藝術、社會或科技領域等課程，除把關課程教學品質，更注重民眾學習權益。

截至今年8月，通過課程認可的終身學習機構數計有707家，通過認可的課程數計有2014門，通過認證的學分數合計有4740個學分。民眾年滿22歲可藉由修習經認可的課程取得學分數，依「入學大學同等學力認定標準」規定，累積達40學分以上即具有以同等學力報考大學學士班的資格；另亦可作為學分抵免或升遷考核的參考依據。

(中時 )