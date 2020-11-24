雖然大部分小孩的外表，多少都會遺傳父母，但還是有些小孩長相與父母「一點也不像」，有的父母顏值很高，生出來的小孩卻一般般，或是父母外表普通，小孩卻有模特兒的潛力，大陸有一名父親，因為兒子實在太帥，在學校相當受歡迎，認為自己其貌不揚，兒子怎麼可能這麼帥，前後做了4次親子鑑定，這名父親終於笑出來。

兒子太帥這件事困擾李爸爸非常久，李爸爸表示自己是北方人，標準「四方大臉」、耳朵往內凹，怎麼可能生出這麼帥的兒子，由於自己長的醜，兒子卻意外好看，讓李爸爸成為鄰居吐槽的對象，久而久之李爸爸也開始懷疑，「搞不好兒子真的不是親生」。

因此李爸爸瞞著妻子，偷偷做親子鑑定，報告出爐「確定兒子是親生」，但街頭流言蜚語再度傳出，鄰居們知道李爸爸做親子鑑定，開始碎嘴「鑑定也會出錯啊」，甚至因為這原因，多次與妻子發生爭執，雖然相信妻子不會出軌，但閒言閒語也讓李爸爸快崩潰。

最後李爸爸受不了，直接找四家醫院做親子鑑定，全部結果都是親生兒子沒錯，雖然疑慮終於獲得澄清，但李爸爸仍納悶，到底為什麼兒子顏值這麼高，對此醫生解釋，小孩的樣貌可能會受顯性、隱性基因的影響，或是隔代遺傳造成，加上後續生活環境、行為習慣，全都會影響小孩的長相。

(中時新聞網)