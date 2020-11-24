立委劉櫂豪針對南迴鐵路電氣化計畫即將於12月23日正式通車營運，要求交通部研議辦理優惠活動，以鼓勵鄉親搭乘、促進南迴地區發展。台鐵公布12月23日至隔年1月3日期間，南迴線列車全面5折優惠，並可於24日晚間0時起開放訂位。
劉櫂豪於11月18日立法院交通委員會審議交通部所屬2021年度單位預算時，質詢林佳龍部長，針對南迴鐵路電氣化工程即將於12月23日正式通車營運，建議交通部於通車典禮時，能規劃慶祝通車的優惠活動，以回應地方鄉親這麼多年的期盼。讓鄉親共襄盛舉南迴電氣化通車的歷史時刻，共同感受這份喜悅，也是對台鐵和交通部最正面的宣傳。
劉櫂豪表示，從2012年上任立法委員的第1次質詢，就是向交通部爭取南迴鐵路電氣化計畫，該項重大交通建設計畫工程，從評估、規劃到動工長達9年，終將於2020年12月23日通車營運，完成環島鐵路動力一元化的新里程碑。
劉櫂豪說明，23日主持立法院交通委員會台東考察時，再次向林佳龍部長提及鄉親對南迴鐵路電氣化後優惠活動相當期待，林佳龍部長表示已指示台鐵局進行研議。
台鐵局經研議後已擬訂「台鐵局慶祝南迴鐵路電氣化通車優惠方案」，規劃於12月23日至隔年1月3日期間，南迴線列車全面5折優惠，以吸引旅客體驗南迴電化新風情，促進南迴地區的觀光。並於24晚間零時起開放訂位，已售出之團體票，可於乘車完畢後憑車票退差額，其餘細節請參考台鐵局官網公告訊息。
(中時 )
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