嘉縣番路鄉番路分駐所後方有一口古井，長年被當作化糞池，並用鐵板蓋住，日前警方整理環境時掀開，卻意外發現是口以石頭塊堆疊搭建的古井。番路鄉長林清根表示，未來將請專家鑑定。

番路分駐所廁所內的馬桶日前不通，因此請人整理後方的化糞池，整理過程中不小心鑽到鐵板，於是大家合力將鐵板搬開，發現在化糞池旁的竟是一口以石塊堆疊的古井，謹慎起見立即通知鄉長林清根到場。

林清根說，這口井的歷史初估可能超過百年，議長張明達母親今年95歲，在她年輕剛嫁至番路時就曾看過這口井，值得一提的是，至今井內仍有井水湧出，是一口活井，為避免古井繼續損壞，目前鄉公所請人製作鐵防護網。

台灣古井以磚井或水泥井為主，石頭井較為少見，這口古井是單口圓形，以不規則石頭堆砌而成，林清根表示，目前公所先以維護為主，保留原貌，未來待專家鑑定後可能申請文資身份，將先人的智慧繼續流傳下去。

(中時 )