印度新聞局24日發聲明指出，印度電子和訊息技術部發布命令，禁止訪問43款行動應用程序，包括阿里巴巴全球速賣通。

界面新聞報導，採取此舉是因這些行動應用程序從事「有損於印度主權和完整、印度國防、國家安全和公共秩序的活動」。被阻止訪問的行動應用程序包括阿里賣家（AliSuppliers）、千牛工作台（Alibaba Workbench）、全球速賣通（AliExpress）和Alipay Cashier等。

2020年9月，印度宣布禁用118款中國手機應用程序。中國駐印度使館發言人嵇蓉參贊對此表示，中方嚴重關切並堅決反對以「國家安全」為藉口，對擁有中國背景的手機應用程序採取禁用措施，敦促印方糾正這一違反世貿組織（WTO）規則的歧視性做法，為包括中國大陸在內的各國市場主體在印投資經營提供開放、公平、公正的營商環境。

中國商務部新聞發言人高峰當時也表示，印方濫用國家安全概念，對中國大陸企業採取歧視性限制措施，違反WTO相關規則。中國大陸政府一貫要求中國大陸在海外企業遵守國際規則，合法合規經營。印方有關做法，不僅損害中國大陸投資者和服務提供者的合法權益，同時也損害印度消費者的利益，損害印度作為開放經濟體的投資環境。

(工商 )