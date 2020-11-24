不讓美式賣場專美於前，本土超市全聯福利中心也搶攻「黑色星期五」（Black Friday）商機，宣布將於11/27～11/29限時三天推出「黑色購物節」活動，精選全店超過百件「黑品」第2件5折起優惠，包含黑色包裝、黑色食品、黑色品牌等「三黑」商品，今年更首次結合線上線下同步計算，活動期間使用PX Pay儲值金支付全額，單日單卡每滿1,000元，最高可回饋8％福利點。

全聯表示，為搶攻節慶商機，全聯今年第三年舉辦「黑色購物節」活動，去年檔期共創造破10億元的業績，熱銷前10名商品平均業績成長率超過50％，預計今年在「PXGo!全聯線上購」助攻下，可再帶動一波買氣，並推動整體業績再成長一成。

全聯指出，為搶搭「黑色星期五」話題，將於11/27～11/29限時3天推出超過百件黑色商品第2件5折起優惠，品類涵蓋乾貨、生鮮、預購家電等品項，還有OFF COFFEE美式、拿鐵跟阪急麵包限時優惠。

線上方面，全聯表示，「PXGo!全聯線上購」11/27～11/29也推出線上獨家黑五優惠，其中，OFF COFFEE全品項和阪急麵包通通買10送1，會員使用PX Pay支付，每組再加贈100福利點。

此外，全聯今年「黑色星期五」活動加碼推出「生活家電感恩回饋」，有多項限量預購商品，包含陶瓷式電暖器、六星級美足機等最低下殺49折起。全聯表示，預估在這波造節氣氛帶動下，限時三天的「黑色星期五」活動可望再創下亮眼佳績。

(工商 )