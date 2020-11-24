三立台灣台八點台劇《天之驕女》，劇中黃少祺與江祖平在年輕時曾有一段婚外情，多年後兩人重逢迸出火苗，偷情偷到旅館中，被老婆韓瑜抓姦在床。常被大家稱呼「祖平哥」的江祖平，被問到拍偷情戲的感覺，她笑說：「根本是兩個男人在拍BL戲。」黃少祺表示：「她的力道之大，在拉扯間時常就被她拉過去了。」

黃少祺和江祖平事隔多年重新合作，多年的默契讓他們拍親密戲一次OK，從不NG，也不需事前溝通，江祖平表示兩人就是直接「來吧！」還驕傲的說：「當年黃少祺拍戲的初吻可是給我的呢」。劇中黃少祺用身體當籌碼，盡情挑逗江祖平，在現實生活如果遇到這情形，江祖平表示自己不會被誘惑，因為她是不看身材，比較看感覺的人，笑說但自己是外貿協會，「但外表要帥才會有感覺，如果外表不ok，我幹嘛還要花時間了解你。」

黃少祺說，以往的對手都是比較柔弱的女子，他爆料江祖平的手臂感覺很結實，「常在拉扯間感受到她的力道很大，有時還被她拉過去。」話雖如此，黃少祺透露她其實有女孩子脆弱的一面，原來先前拍攝潛到水裡的戲，江祖平本身很怕水，一開始潛進去第一次、第兩次時還能隱藏害怕的內心，堅強拍攝，到第三次後她竟然害怕到哭了，黃少祺表示：「很難得能看到她的另一面。」

黃少祺與江祖平睽違多年再度於《天之驕女》合作。（三立提供）

(中時 )