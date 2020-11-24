大阿里山茶區今年因天公不作美，除阿里山公路沿線及較高海拔地區產量較往年平均持平外，其餘如瑞里、太和、出水坑等地因採收期時，茶園土壤太乾，產量減少3至4成，今年嘉義縣阿里山高山茶冬季優良茶競賽的報名點數也減少至剩1907點。

今年乾旱不少作物皆被影響，大阿里山區部分茶產地也受害，海拔較高如石棹、太和樟樹湖等因濕氣重，產量持平影響範圍小，但在海拔1000公尺的太興、竹崎出水坑產量約減少4成到一半。

出水坑茶農劉嘉謦說，今年因為採收期前都沒有下雨，土壤乾燥， 加上氣候異常，茶產量約減少4成，且採收時間普遍較往年提早一周；太興村長簡慶輝也表示，跟石棹等地相比，太興水氣較少，容易受降雨影響，導致今年產量少。

縣府農業處統計，梅山的瑞里、太和、太興有部分減少約3成，阿里山鄉多少平均後約減少1至2成。阿里山鄉公所總幹事劉家顯說，今年很多茶園「看起來很美，採不到茶」，已連兩年產量不佳，可能跟氣候有很大的關係。

由梅山鄉農會承辦的嘉義縣阿里山高山茶冬季優良茶競賽23日報名截止，點數僅1907點，較去年2201點減少超過1成。嘉義縣阿里山高山茶冬季優良茶競賽繳茶日期為12月5日，7至13日在梅山鄉農會評茶室進行評審；阿里山鄉農會冬季優良茶競賽即日起至12月15日受理報名，14、15日繳茶，16至20日評審。

(中時 )