美國總統當選人拜登公布首批閣員名單，確定將提名前副國務卿布林肯出任國務卿。有美媒24日也披露，拜登料將提名歐巴馬時代的國防部政策次長傅洛依（Michele Flournoy）接掌五角大廈。巧合的是，傅洛依曾與布林肯一同創辦戰略諮詢公司WestExec Advisors，若她獲得提名並經參議院通過任命，也將成為美國史上首位女防長。

傅洛依2015年曾以其創辦的智庫「新美國安全中心」（CNAS）執行長身分，拜會民進黨主席蔡英文，蔡去年也在總統府接見「新美國安全中心」成員，彼此交換意見。蔡英文2015年與傅洛依見面時，已獲民進黨提名參選總統，當時傅洛依以CNAS執行長身分率代表團訪台，來台了解台灣總統大選情況，以及蔡英文對兩岸外交等議題上的看法。

傅洛依也頗關注台海情勢。她在美國知名雙月刊《外交事務》（Foreign Affairs）6月號發表文章，標題是「如何避免亞洲開戰：美國威懾能力減弱令中國誤判情勢風險升高」。傅洛依指出，美國若能讓外界相信，美軍有能力在72小時內擊沉南海所有中國艦艇和商船，就可能有效遏阻共軍侵犯台灣。

另據美國之音7月29日報導，傅洛依認為，由於美中經濟的依存以及中國經濟與全球經濟的融合，其他國家很難在美中之間作出選擇。

傅洛依6月底在美國國會下屬的美中經濟安全審查委員會有關中國的戰略的聽證會上說：「我們現在的處境與冷戰有很大的不同。即使在冷戰期間，美國也沒有面對過像中國這樣規模的經濟體。與蘇聯不同，中國經濟已與全球經濟深度融合，並與我們的經濟緊密相連。其他國家會猶豫在美中之間進行選擇。他們更願意把美國當成首選的安全夥伴，而中國則是其主要的貿易夥伴。在亞洲是不會出現柏林牆的。」

(中時 )