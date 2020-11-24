民進黨立委高嘉瑜自稱租屋10年買不起房子，但名下有2筆建物，後來她在臉書公開閨房照片，只見衣物堆積如一座小山，更驚見泛黃枕頭，她解釋是囤物症所致，除了澄清炒房爭議外，更爆出「別人停車位方正，我在前後兩根柱子間，是所有停車場最慘的一個」。此話一出，也讓網紅廣告小妹忍不住發問這樣要怎麼停車，不少老司機則是立刻現身解答。

高嘉瑜在臉書PO文提到，如果自己要炒房，不會兩間相鄰套房打通，也不會只買一個車位；她更自爆，「人家看樹海山景，我看民宅面馬路，開窗跟對面住宅兩三米的超近棟距，別人停車位方正，我在前後兩根柱子間」，也形容自己的車位，是所有停車位最慘的一個位置。

對此，網紅廣告小妹則在臉書轉貼高嘉瑜臉書貼文指出，高嘉瑜身為港湖女神，願意給大家看她的房間和清明文物枕，「很有個性欸。me欣賞」。她也好奇地問大家，「前後兩根柱子的停車格到底要怎麼停車啊？」

對此，不少網友則留言解答，「二根柱子，應該是類似路邊停車概念」、「跟路邊停車一樣的停法啊」、「甩尾式停車, 或是跟功夫一樣用推的...」，另外還有網友則說，「前後都有二根柱子的意思是：長方行的停車格，『4個角』都有立了1根柱子的意思，不是『正前方』有2根、『正後方』又有2根的意思啦！」

(中時新聞網)