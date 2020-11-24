棕櫚油期貨價 重跌至兩周低點 22:302020/11/24 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受黃豆期貨價走跌拖累，馬來西亞棕櫚油期貨23日收盤重挫逾2％，跌至兩周低點。馬來西亞交易所2月棕櫚油期貨23日大跌2.25％或75馬幣，降至每公噸3,251馬幣（約795.84美元），寫下11月10日以來最低收盤價。孟買植物油經紀商Sunvin Group分析師巴加尼（Anilkumar Bagani）表示，黃豆期貨價下跌對棕櫚油價格形成壓力，是23日棕櫚油期貨價大跌的原因之一。 (工商 ) #棕櫚油 #期貨價 #黃豆期貨 #期貨 #馬幣 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 人民幣中間價跌90點 在岸價開盤小漲 10:332020/11/24 財經 數位交易新戰場 永豐金證券API交易市占奪冠 14:502020/11/24 財經 股價指數期貨贏家專欄－多空交雜 美股區間震盪 04:102020/11/24 證券．權證 商品期貨趨勢專欄－美大選底定 原油區間偏多看待 04:102020/11/24 證券．權證 他爆特斯拉牛市驚天價 散戶殺進還能暴賺1倍 16:142020/11/24 財經 放量長黑賣壓 台股萬四有壓力 17:232020/11/24 財經 富時新綠色指數 台積將入列 04:102020/11/24 財經要聞 591推真實價登錄 揭露到門牌 04:102020/11/24 產業．科技 人民幣10月名目實質匯率 連四升 04:102020/11/24 全球財經 掌握財富 從認識風險開始 04:102020/11/24 企業經營 財經熱門新聞 會死人！租屋族小心 這4種危險房型不要租 - 財經 半導體巨頭搶祝賀拜登當選 資深分析師：台積電小心了 - 財經 葉倫來了！美股開盤漲逾300點 台積、聯電ADR卻大跌 - 財經 見「萬四」怕了？ 外資抹油落跑 台積電慘遭倒貨 - 財經 媽呀~「萬四」還能存股？達人驚吐1句忠告 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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