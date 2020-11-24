受黃豆期貨價走跌拖累，馬來西亞棕櫚油期貨23日收盤重挫逾2％，跌至兩周低點。馬來西亞交易所2月棕櫚油期貨23日大跌2.25％或75馬幣，降至每公噸3,251馬幣（約795.84美元），寫下11月10日以來最低收盤價。孟買植物油經紀商Sunvin Group分析師巴加尼（Anilkumar Bagani）表示，黃豆期貨價下跌對棕櫚油價格形成壓力，是23日棕櫚油期貨價大跌的原因之一。

(工商 )