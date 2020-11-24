華碩（2357）24日與台灣大學人工智慧與機器人研究中心簽訂合作備忘錄，將結合雙方技術和場域資源，共同投入發展健康照護、教育領域等多元應用。華碩透過旗下首款商務機器人ASUS Zenbo Junior，以華碩技術資源提供台大AI與機器人研究中心奧援之際，也期望朝向Zenbo走入千家萬戶的目標推進。

華碩營運長謝明傑表示，華碩ASUS Zenbo Junior具有對話，表情、動作、燈效、物聯等能力，加上豐富易用的開發工具與感測器API，能協助快速且輕鬆創造特定應用，協助打造更符合實際情境並可彈性管理的機器人解決方案。

在教育方面，ASUS Zenbo Junior以寓教於樂的方式導引學習程式和運算思維，成為有趣且實用的智慧教具，將機器人原理與AI基礎知識融入課程規劃，並可透過管理系統分發或繳交作業、進行學習成果評量，成為推進人工智慧教育的強力引擎。

另一方面，因應高齡化社會所帶來的長照需求，台大人工智慧與機器人研究中心可透過ASUS Zenbo Junior作為平台，在華碩獨家軟體、技術奧援下，共同發展遠距醫療及照護應用，並於相關場域實地驗證，可望使樂齡照護市場成為機器人走入千家萬戶的重要進程。

台大人工智慧與機器人研究中心傅立成教授則指出，建立智慧化系統解決方案是台灣在這波工業革命浪潮下發展推動的方向之一，其中，人工智慧和機器人相關領域為重要關鍵。經此回合作後，雙方未來亦將持續集結產業及學術資源，推動更多前瞻性合作研究，以提升台灣人工智慧實力。

(工商 )