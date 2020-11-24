李玉璽日前剛殺青新戲《神之鄉》，緊接著推出新歌〈渴望的魚〉，靈感是在聽到下雨時雨滴的聲音，腦海隨之浮現出兩隻魚相戀卻被迫分開的故事，從歌詞弦律中坦露出真情。近日他接受《潮旅》雜誌專訪，透露日前在大溪拍戲期間，最喜歡吃老街的豆花及滷肉飯，為戲也造訪廟宇、喜歡觀察建築細節，也發現大溪晚上的星星特別亮。

李玉璽先前在《我的少女時代》「歐陽非凡」一角深植觀眾心中，讓他有乖乖牌資優生的印象，天生的娃娃臉的李玉璽，私下其實是頑皮活潑。對他而言，將自己努力的成果展現在眾人面前，讓人看到他的成長，才使他感到滿滿的成就感，他的目的從來都不是為了結果而做，享受在過程中，沉浸在自己熱愛的工作，才教人滿足。

甫殺青的《神之鄉》對他來說也是一個全新的挑戰，李玉璽這次的作品蠻不一樣的，和不同的團隊合作外，他也希望不一樣的角色創造出更多種面向的自己。過去常演出學霸這類的角色，但李玉璽其實最想演喜劇，搞笑、不計形象的角色。「其實我私底下很喜歡逗弄大家，很多人都會覺得我毀了他們內心歐陽非凡的印象，但其實我不是嚴肅的人，所以蠻想挑戰不一樣的角色，不拘泥在美好的形象，也是日後的目標之一。」

今年27歲的李玉璽，面對許多變化，讓他更懂得珍惜眼前的一切。「我覺得今年讓我更懂得珍惜身邊的朋友，多維繫和家人的情感，雖然疫情短時間可能不會結束，但始終要相信一切都會過去，當我們還能好好的正常生活，就更要懂得珍惜眼前的一切。」平時喜歡看詩集、演員工具書的他，也希望疫情過後，能直奔充滿神祕氣息的埃及、希臘及英國，感受文化與歷史的洗禮，脫離這些令人消沉的狀態。

李玉璽有著不同面貌，期待未來挑戰喜劇。（潮旅提供）

(中時 )