三立、myVideo共同出品的週五華劇《未來媽媽》，將於27日首播，劇中講述三個女人如何在婚生議題中，找到自己的價值。劉品言劇中飾演女強人「郭沁」，面對愛情不聰明，她笑說自己就是「郭沁」，在選擇另外一半，常常會一直想要得到「我愛的」人，但有時候往往不見得是「愛你的」人，面對喜歡的對象時自己像隻獅子，但骨子裡就是一隻小貓，不太擅長主動追男人。

相對年下男追求，她偏好成熟男人，比起需要照顧的人，會更傾向找可以照顧自己的人，通常成熟的男人可以顧好自己跟另一半，反而能自在的相處。劉品言笑說女人到了30幾，對於另一半的條件好像越來越少，能夠照顧好自己最重要！雖然曾演過惡媳婦的她，但現實生活中自認長輩緣不錯，所以也不太會擔心公婆問題，如果說另一半還需要什麼特質，就是要心地善良，還要能跟自己一起享受美食、享受人生。

劇中她有兩個男伴，一個是默默守護她的暖男騎士夏騰宏，另一個是令她著迷的天菜醫師馬志翔。她笑說如果年輕一點，一定會鎖定目標全力攻陷，但現在會選擇「愛自己」多一點的男人，因為覺得對方應該會更包容自己一點。劉品言笑說，遇到真的很喜歡對象，自己會用暗示表達心意，像是肢體接觸或是眼神曖昧，極力呼籲女人們都要練一練，劉品言笑說：「像我這種女生，如果明示就真的太強勢了，覺得女生還是要享受一下男生的追求！」

(中時 )