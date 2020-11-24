台北市寸土寸金，道路面積更是與樓爭地，狹窄到不行。反觀台中，不僅動輒雙向4線道，還可以開闢人行道、自行車道，甚至劃設汽機車停車格，完全不影響交通，讓台北人超級羨慕！

臉書粉絲專頁台中城Taichung分享一照，市區雙十路至南京路，目前正分階段進行「人本道路改善計畫」，給行人一個更安全的道路空間。工程進度已完成70.6%，除了打造人行道、自行車道、共桿號誌及分隔島行道樹等設施，台中公園路段部分人行道內縮，再以實體分隔提供機車停車格，保障騎士安全。

在台北，騎機車的人都曉得，路邊若有停車格，停得到位子算幸運，但不管是牽出或牽入，因牽車需要空間，隨時都得注意後方來車，避免擦撞；有時道路僅兩線，牽車幅度若大一點，還會佔用半個車道，險象環生。

台中市的設計，讓機車先進入「類避車彎」，尋找車格同時，也不用擔心後方車輛。且台中最狂的是，扣掉上述這些設施，竟然還可以弄出一線道「汽車停車格」；連慢車道都相對寬一些，供公車、機車行駛。

看在台北人眼中，徒呼無奈，「台中的地到底有多大啊？光一條馬路就打趴台北」。網友認為，大台北地區發展較早，道路面積確實無法和外縣市相提並論，但台中市的舊社區，如火車站附近，一樣也是「窄到不行」。規劃完善的地方，仍以重劃區居多。

(中時新聞網)