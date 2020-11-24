民進黨立委高嘉瑜感嘆租屋10年仍買不起房，卻被起底名下有2筆建物、4筆土地，引發炒房爭議，後來她自毀女神形象，曬出房間內衣物堆積如回收場的照片，同時強調買房如實申報，仍再度引發爭論。對此，經常對時事發表看法的律師林智群今(24日)則在臉書寫下，「兩間併在一起要價2500萬，每個月背8萬元貸款，如果說她是投資客，我看也是很『給路』(意思指不中用)的投資客。」

民進黨立委高嘉瑜日前受訪曾表示，台北市房價居高不下，感嘆她也租屋10年買不起房。不過近日高嘉瑜財產申報資料曝光，發現其名下有2筆建物、4筆土地，總價值2500萬元。而她今現身立院則說，買屋一事在財產申報及過去媒體訪問都有大方承認，並無隱瞞，而且現在每月要繳房貸8萬多元，加上現住的房租3萬多元，等於一個月要繳近12萬元，覺得非常辛苦，因而問政時有感而發。

林智群在臉書說，高嘉瑜從政15年、三屆議員，年薪257萬元，立法委員一個月19萬，加上電視台通告一次8000元（保守估計），業外收入加一加，一年大概300萬跑不掉，工作十幾年，為何有人覺得她的存款太高呢？他認為如果要炒房，前面一定一堆買進賣出交易紀錄，但她工作這麼久才下手，買的還是最不保值、最不好轉手的小套房，地點也不好，「如果說她是投資客，我看也是很『給路』(意思指不中用)的投資客。」

另外，有人因看到2500萬房子就認為高嘉瑜很有錢，林智群分析指出，買房前有500萬存款，買房之後資產是2500萬元的房子與2000萬負債，還是一樣的500萬資產，不會買房後就變成有錢人。至於，高嘉瑜明明有買房卻要說買不起的理由為何？他則分析，她提到買不起的是「實坪30坪」，在台北市要價4、5000萬，她買不起，應該沒裝窮的意思，「不過呢這年頭要幫弱勢者講話，最好就是自己也是弱勢，不然大家都會覺得你很虛偽。」

最後，林智群更開玩笑地說，這種吃力不討好的事情他就不會做，「只會說房價掉下來很好我再買一間」，因為他認為這樣說法雖然很機車，但別人也無法說些什麼。

(中時新聞網)