民進黨立委高嘉瑜近日貼出租屋處房間的「資源回收場」照片後討論聲量迅速飆高，自稱患有「囤積症」的她，整個房間都宛如垃圾堆，許多網友看完直搖頭。但廣告小卻認為高嘉瑜此舉很有個性，最好奇的反而是高嘉瑜的「前後兩根柱」停車位：到底怎麼停的？

高嘉瑜房間曝光後就在網上瘋傳，對此，廣告小妹開頭就說「被震驚到了」，但她並不是被高的房間嚇到，而是那顆用了十年的枕頭，讓她想起身邊許多好姊妹，乃至於自己母親都有囤物癖好。

廣告小妹認為，每個囤物愛好者，內心都有個關卡跨不過去，與其嘲笑他們髒亂，不如思考怎麼幫助他們。不過，廣告小妹也說，高嘉瑜身為港湖女神，竟然願意給大家看她的房間和清明文物枕，讓她大讚「很有個性欸。me 欣賞」。

高嘉瑜臉書上說自己的停車位「在前後兩根柱子間，是所有停車位最慘的一個」也引起廣告小妹好奇，她在文末請教網友「前後兩根柱子的停車格到底要怎麼停車啊？」

然而，真的有老司機出來解釋說，前後二根柱子，就是類似路邊停車概念！「前後都有二根柱子的意思是：長方行的停車格，『4個角』都有立了1根柱子的意思」。老司機坦言，這種停車位的確不好停。

老司機出來解釋說，前後二根柱子，就是類似路邊停車概念。(本報系資料照)

(中時新聞網)