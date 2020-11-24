國民黨今天成立滿126周年，青年部日前推出「青年話聲」影片，以「為何加入國民黨」為主題，廣邀今年新入黨的青年黨員分享看法。青年部主任陳冠安晚上在臉書發布千字文心得，娓娓道來推出「青年話聲」的由來，以及推銷和黨主席江啟臣共餐絕對值回票價，並慶祝國民黨生日快樂。

陳冠安透露，其實從上任第一天，就打算錄支影片來向青年夥伴或是關心國民黨青年事務的朋友報告未來青年部的規劃，也順便請益大家的想法，然而這一個多月真的是超出想像中的忙碌。

陳冠安細數這一個多月來做了不少事，從推動青年智庫、舉辦青年作伙沙龍、錄製Podcast、籌備百年老店電商中心、協助秋鬥遊行，到這次的青年話聲影片徵選，真的是馬不停蹄，一關接著一關。在此，也由衷感謝許多先進前輩和伙伴的無私支持，沒有大家的幫忙，一關也過不了。

至於「青年話聲」的緣起，陳冠安說，作為在藍營工作將近5年的政治幕僚，過去始終沒有入黨。這倒不是因為羞於表達政治立場，或是什麼特別的因素，只是因為我們這一代人的特性，相對較不拘泥形式，所以就一直擱著，沒有去申請。

陳冠安表示，然而在今年敗選後的第3天，我選擇入黨了。跟2015年，在太陽花結束後選擇加入藍營體系一樣，想法很簡單，也有點叛逆，就是希望在最艱苦、最黑暗的時刻，給自己的理念與政黨一個堅定的訊號－「我們可以輸，但我們不會放棄」。

陳冠安指出，很慶幸，今年國民黨有3200位青年夥伴，也具類似的想法，不畏困境或外界質疑，毅然決然選擇入黨，這是黨過去未曾見過的青年入黨盛況。作為國民黨青年工作的第一線，青年部有責任，要回應年輕世代的盛情，也得讓外界明白，藍營有這麼一群對公共事務熱誠的青年人，他們到底為何入黨。於是，就有了青年話聲的影片徵選活動。

他說，雖然活動舉辦之初，外界有些聲音認為這次活動的獎金太少，質疑跟黨主席江啟臣吃飯是獎勵嗎？但作為跟江啟臣吃過飯，以及在藍營待過許久的青年世代，我必須說，江啟臣真的會與大家印象中的國民黨政治人物非常不同。

他表示，這事還得回到今年春天，江啟臣剛剛上任，我還在智庫當助理研究員，有一天，突然就這麼接到電話，然後一轉眼，就到主席辦公室跟主席共進午餐。吃得很簡單，就是黨部附近的肉圓配貢丸湯，然而我們卻單獨聊了一個半小時。

他透露，話題也很簡單，就是江啟臣想了解年輕世代、藍營基層幕僚在想什麼，以及國民黨要做什麼、能做什麼，才能擺脫困境。即使他是主席我是小幕僚，但這並不是一場上對下的說教訓示，而是一場由下至上的交流溝通。這其實就是國民黨這次改革之所以能重新獲得年輕人支持的緣故。

他指出，或許又有人會說，政治人物都只是做做樣子，聽聽就算了，跟年輕人聊天圖的就是媒體公關形象。但我得說，那天吃完飯的下午，江啟臣馬上就採納我其中一條關於改善黨內橫向溝通的建議。改革，大概就是一頓飯的事。

他接著說，所以，我可以很負責，也很驕傲的說，跟江啟臣吃飯，或許不是獎勵，但絕對是鼓勵，不分輩分、不分年齡、不分職稱，同一張桌子，一起做伙拚改革、凝聚中華民國派，這絕對是每位藍營青年夢寐以求的一頓聚餐，聚的是人心、是信念。

他說，青年部推出這隻影片，是江啟臣與青年部獻給所有新入黨的青年夥伴，希望國民黨未來，能繼續不負大家所託。最後，也由衷感謝所有報名參加這次活動的中華民國派同志們，沒有你們，國民黨無法走得更遠，所有伙伴的心聲，我們都閱聽再三，也希望外界的朋友們喜歡青年部所推出的10位代表，他們的每一句話，都深具熱情與理想。

他表示，冀望大家未來能繼續與青年部一起努力、一起打拼，我們接著仍將推出許多規劃，希望青年部能成為眾人的青年部，是做伙的地方、也是話聲的地方，「國民黨，生日快樂」。

(中時 )