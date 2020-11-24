公視《返校》影集24日首度曝光影集宣傳曲〈Angel Falling to Hell〉，由安溥重新詮釋與混音的版本，並釋出為《返校》影集量身打造的宣傳曲MV。MV以韓寧所飾演的「學姊」方芮欣視角出發，揭露了更多《返校》影集的故事細節，可一窺方學姊破碎的家庭生活、和飾演「張老師」的夏騰宏之間滋生愛苗的浪漫情愫，以及她被困在翠華中學30年、日日夜夜在悔恨中渡過的回憶畫面。

MV中曝光更多《返校》影集裡原作IP中的場景，像是神還原了「心牢」、翠華中學的「廢棄教室」等，製作人透露，美術組工作人員需在同一個拍攝現場，根據班表布置出屬於60年代和90年代的場景，調度可說是需要相當精準。

《返校》影集中新角色「程文亮」家中所經營的城隍廟，製作人林仕肯回憶，故事中的金鸞鄉設定在山上，但城隍廟多是建在水域邊，勘景時他們找遍全台灣，好不容易在苗栗山上找到一家城隍廟，經過層層關卡試煉，最後總算來到廟裡擲筊，詢問城隍爺是否同意拍攝。第一次擲筊就立刻得到聖杯的回應，更神奇的是，現場所有製片組的人都隱約看到城隍爺當下有一陣晃動，他們相信城隍爺當時就在現場，同意了《返校》影集的拍攝。

因此在全劇拍攝過程中，劇組冥冥之中感覺到有一股安定的力量在幫助他們，尤其是拍攝其中一場戲時，劇本上的描述是雨天，原本的大晴天，竟然開始滴雨，且當演員台詞中一句「起風了」，現場也真的颳起一陣風，巧合到現場工作人員瞬間起雞皮疙瘩，也更相信城隍爺一直在旁協助《返校》影集，讓影集全程順利完成拍攝。《返校》影集將於2020年12月5日起每週六晚上九點在公視主頻與Netflix同步首播，公視+週日上線。

《返校》影集宣傳曲MV以韓寧所飾演的「學姊」方芮欣視角出發。（公視提供）

夏騰宏飾演的張老師出現在回憶畫面。（公視提供）

黃冠智飾演新角色「程文亮」家中經營城隍廟。（公視提供）

(中時 )