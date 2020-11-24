高雄市傳出一名擁有緊急救護技術員執照的朱姓女子，幫休克的女同事CPR急救搶回一命，但當事人事後卻揚言提告，理由是CPR害她肋骨瘀青受傷、心律不整，消息曝光立刻引起各界議論。

大陸東北瀋陽就曾發生過類似案件，據《北京青年報》報導，2017年9月開藥房的孫姓男子發現一名高齡70歲的戚姓女子在店內突然昏倒，失去呼吸心跳。他除了立刻打電話叫救護車之外，也對婦人施行CPR，最後救回一命。

不過，事後這名婦人卻對「救命恩人」提告，理由是CPR過程中「壓斷了她12根肋骨」，要求孫姓男子必須賠償住院所需的費用及壓斷肋骨的賠償金。這一起替人施行CPR急救，卻遭救助者上法院提告，要求索賠的案例，成為大陸媒體報導焦點。2020年1月，法院判決出爐，法官判處孫姓男子「救人免責」駁回了，婦人提告。

孫男看到判決結果後鬆了一口氣，表示終於放下心中的大石頭了。至於事後若再發生相同狀況，孫男也說自己一樣會全力相救，但是會保留好救人的影片自保。

(中時新聞網)