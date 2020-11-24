中部地區第一條捷運綠線才試營運6天，就發生「車廂間半永久連結器牽引裝置軸心」斷裂，導致列車緊急停駛的重大故障！台中市議員楊典忠24日質詢指出，捷運試營運才沒幾天就發生車輛故障，盧市長既已擔任市長，應全權負責捷運問題，是否需要向台中市道歉。

盧秀燕在市議會總質詢時正式道歉，強調她是現任市長「概括承受」，未來絕對在安全前提下通車。

盧秀燕說，她是現任市長不管捷運工程施作多久，到現在她就「概括承受」，對於中捷綠線試營運期間發生事故，「我深感抱歉、非常不好意思」；另很多人期待試營運特別想來搭乘，現在不能搭對於市民期待落空，亦深感抱歉。

盧秀燕表示，她會以安全為最高原則，暫停試營運是不得已的決定，這次雖是單一車輛出問題，但仍要所有車輛停下全面檢測，須確保安全才能恢復試營運及通車。她的責任就是任內讓捷運通車且在安全原則下通車，「這是市長的責任，我會負責到底」。

(中時 )