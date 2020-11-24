集結大泉洋、小栗旬、山田孝之、渡邊直美等超豪華出演陣容的《新解釋．三國志》，由「鬼才導演」福田雄一執導，大家所熟悉的《三國志》，在福田雄一導演的「新解釋」下，是部以史實為基底的原創野心之作！《新解釋．三國志》開拍的第一場戲就是「桃園三結義」的場面，首度加入「福田組」的大泉洋在劇中飾演劉備，他表示：「實際開始拍攝後，我和飾演『張飛』的高橋努、飾演『關羽』的橋本哲，應該要一起說臺詞的，但不管怎麼樣都很沒默契，說得亂七八糟的！我心想這下可糟了，但福田導演卻笑個不停，還說太棒了，讓我十分不安呢！」

在今天公布的第一回精彩花絮中，可以看到開拍首日時，演員們、導演以及現場工作人員們笑成一片的景象，拍攝氣氛十分愉快！而在大泉洋等演員們進入室內布景時，非常驚嘆劇組的用心，大泉洋甚至開玩笑表示是否要請《赤壁》吳宇森導演來參與拍攝！對於福田雄一導演與大泉洋的首度合作，許多影迷都備感期待，大泉洋表示：「福田組所網羅的都是演技超好的人，但這些人永遠都在開玩笑，就更有趣了！但有時真的太愛亂開玩笑了，我非常擔心是否會惹怒《三國志》的粉絲……這次將讓大家看看前所未見的『劉備』，以及超級輕浮的『諸葛孔明』，新解釋版本這樣真的沒問題嗎……這點我很擔心呢！」

今天公布的《新解釋．三國志》四張中文角色版海報，分別是大泉洋所飾的「劉備－亂世英雄」、室剛所飾的「孔明－稀世的天才軍師」、橋本哲所飾的「關羽－為仁義而生的豪傑」、高橋努所飾的「張飛－力大無比的猛將」透過海報完全可感受到四個角色所散發出的不凡氣勢！不過對於角色刻畫，導演福田雄一在《三國志．新解釋》中顛覆以往的歷史見解，福田導演表示大泉洋飾演的是「只會抱怨的劉備」；室剛則是「靠人脈往上爬的孔明」。大泉洋表示：「一開始我抓不太到『劉備』這個角色，但後來福田導演跟我說這個『劉備』很愛發牢騷，我心想那我應該可以勝任這個角色。」室剛則表示：「福田導演跟我說，這個版本的『孔明』，是個自己什麼都不會，但仰賴了有能者的智慧和人脈而成功的角色……福田導演這樣好像是在說我本人的情況呢！」大泉洋還特別強調：「福田導演劇本怎麼寫，我就怎麼演，我就像個魁儡一樣，如果大家有什麼意見就請跟福田導演說。但『孔明』這個角色，室剛完全按照自己的想法詮釋！」近期「NHK紅白歌唱大賽」公布了大泉洋為今年白組的主持人，對此他表示：「我感到十分榮幸，收到邀約時還因為壓力很大而苦惱了一整天，但當初收到《新解釋．三國志》的邀約時，可是馬上就決定接演了呢！每年都藉由紅白歌唱大賽獲得力量迎接新年，希望這次我能帶給大家力量！」《新解釋．三國志》12月11日將與日本同步上映。

(中時 )