金管會「打炒房」來真的!繼央行找銀行喝咖啡後，金管會主委黃天牧今宣布，將挑10家銀行做房貸授信「專案金檢」，而專案金檢的重點有三大方向，鎖定餘屋貸款、土建融養地、投資客及豪宅貸款等，專案金檢預計明年第1季著手進行。

全球貨幣寬鬆政策、股市大漲，加上台商資金回流，國內房市交易量及成交價格都有過熱的現象，財經部會聯手打「炒房」；金管會檢查局副局長張子浩表示，挑選金檢的銀行包括公營、民營都有，細節不方便說得太明，金管會對銀行房貸專案金檢是「超前部署」，強調「金管會不是在打房，而是與國發會一樣在『打炒房』!」

專案金檢第一步是「餘屋貸款」部分，即建商蓋好卻賣不掉的餘屋，當向銀行申請貸款時，檢查局的檢視重點在於相關風險的管理機制，包括貸款成數、期限、利率、限額等，是否有進行確實的控管。

第二個金檢項目為「土建融資」；張子浩表示，土建融資的檢查著重在建商養地部分，對建商抵押的建地未依興建計畫時程進行或一再展延時，銀行是否對建商進行了解，並採取降低風險的措施。

第三個專案金檢重點是「投資客與豪宅貸款」，投資客部分，張子浩表示，重點是檢視單一客戶是否一次貸款很多戶，銀行必須採取相關風險的管理機制；至於豪宅貸款，金管會將檢查銀行是否符合中央銀行的規定，對於貸款金額在6000萬元以上房貸物件，是否利用別的技巧來刻意規避，例如將貸款金額控制在5990萬元，來規避規定的情形。

黃天牧強調，房貸授信「專案金檢」的重點，是檢視銀行授信風險管理的能力，並改善社會詬病的問題，強調對於一般民眾的購屋需求，貸款不會受到影響。

(中時 )