鴻海（2317）越南投資再傳新進度，鴻海24日公告，透過轉投資子公司Foxconn Singapore Pte Ltd.公告取得FuKang Technology Company limited股權，投資金額達2.7億美元（約合新台幣77億元），投資金額將用以成立新公司FuKang Technology Company limited，據悉此新公司係為日後越南擴廠預作準備。

中美貿易戰讓G2（一個世界，二套系統）的論調甚囂塵上，為了在中美強權下存活，海外供應鏈的佈局日益重要，為了強化越南佈局，鴻海24日公告表示，先由子公司 Foxconn (Far East) Limited 增資 Foxconn Singapore Pte Ltd.，再由 Foxconn Singapore Pte Ltd. 投資設立 FuKang Technology Company limited。

對此，鴻海表示，此次投資係因應長期投資所需，資金來源為自有資金。

事實上，鴻海擴大越南佈局早就不是新聞。為擴大越南佈局，鴻海屢屢擴大越南投資金額，今年7月外電才剛傳出，鴻海富士康集團向越南當局提出計畫，擬斥資7.3兆越南盾（約新台幣92.8億元）建設住宅區，為北寧、北江和永福三省的員工提供宿舍，法人據此推估，鴻海有意將在大陸設廠的那一套搬到越南，此次大舉投資逾90億元就是為日後在越南生產iPhone預作做準備。

除了赴越生產iPhone打底外，鴻海先前斥資2,600萬美元（折合新台幣約7.5億元）赴越南廣寧省籌建的顯示器廠，才剛傳來投產的捷報，外傳第一批顯示器產品預訂在今年11月出爐，惟因今年生產月份有限，初估全年總產出的顯示器與電視螢幕量僅2萬台，預估明年產能則可望激增50倍、達100萬台。

(工商 )