投資人看好電動車前景，激勵美國電動車大廠特斯拉（Tesla）23日股價再創新高，市值逼近5,000億美元。Wedbush分析師預測特斯拉的需求和獲利前景看俏，將該公司的牛市目標價一口氣上修至1,000美元。

特斯拉股價23日收盤勁揚6.51％，報521.85美元，再次改寫新高紀錄。

投資機構Wedbush分析師伊弗斯（Dan Ives）將特斯拉的基本目標價由500美元上修至560美元，該目標價為華爾街第二高。

伊弗斯雖維持特斯拉股票「中立」投資評等，但預估未來幾年電動車的需求強勁，將該公司的牛市目標價一口氣上修25％，由800美元調高至1,000美元。

值得一提的是，華爾街的平均目標價為385美元，較特斯拉23日收盤價低了約26％，反映分析師認為特斯拉的股價遭到高估。

伊弗斯在報告中指出，特斯拉可望持續獲利，和納入標普500指數成分股達標，2021年電動車需求呈現上升趨勢，可望為該公司帶來牛市情境。

伊弗斯預測全球電動車需求將大幅上揚，2025年前電動車占整體汽車銷售比重，將由目前的3％增加至10％。電動車需求動能揚升，特別是大陸市場，將格外讓特斯拉受惠。

此外，伊弗斯認為，電動皮卡車Cybertruck和Model Y將協助特斯拉在2023年前達到百萬輛交車量的目標。

特斯拉的市值目前已攀升至4,943億美元，為華爾街市值第七大企業，超越信用卡公司Visa，但遜於柏克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）。

2020年迄今特斯拉股價狂飆逾五倍，同期標普500指數漲幅僅11％。特斯拉已是全球市值最高的汽車製造商，市值為通用與福斯合計的五倍有餘，不過特斯拉的生產量仍遠遠低於豐田、福斯或通用等同業。

(工商 )