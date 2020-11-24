美國海軍亞太情報總指揮官史達曼（Michael William Studeman）少將22日傍晚率團搭機降落松山機場，旨在加強台美區域情報交流與布局，並於今日晚間匆匆離去。對此，前立委沈富雄認為，此舉是要做給大陸看的，並指史達曼不太可能是來蒐集情報的，因為拜登的團隊還沒有辦法指揮軍方。

沈富雄24日在政論節目《少康戰情室》中表示，史達曼大剌剌的坐行政專機降落在松山機場，這是要給大家看的，尤其是給大陸看的，且和日前來訪的衛生部長阿札爾、國務次卿柯拉克味道是一樣的。

對於美媒CNN稱他來台蒐集軍事情報，然後向拜登團隊報告，沈富雄直言，「這我就想不通了，現在拜登的團隊還沒形成，他要怎麼指揮國防部和軍方？這是胡說八道」，但大陸的收斂，在他意料之中。

沈富雄指出，大陸在渤海、南海演習，但是他們越過中線，我們必須陪飛的情況少了，因為拜登對華路線底定，但細節的調整要看這段時間大陸的表現，如果大陸不識相，他就會比較強硬。而大陸方面也知道，這段時間乖一點，所以從川普敗選到拜登交接這段時間，「台海平靜無波」。

(中時新聞網)