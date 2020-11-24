今年全世界皆受疫情影響，當然也包括娛樂產業。韓國男星宋仲基也是嚴重受災戶之一；先前他所主演的《阿斯達年代記》收視欠佳，而後又受疫情波及，原本預定於韓國上映的科幻大片《勝利號》，也不得不放棄大銀幕，改由在影音串流平台Netflix上架。

斥資6億拍攝的科幻大片《勝利號》，原訂今年9月於韓國上映，無奈受疫情影響，上映檔期一再延宕，如今確定於Netflix上架，也讓不少宋仲基的粉絲備感期待。此次宋仲基在電影裡飾演的是飛行員泰浩，攜手《陽光先生》金泰梨、《雞不可失》陳善奎、《一日三餐》柳海鎮等人一同演出。

宋仲基攜手金泰梨、陳善奎演出《勝利號》。(圖/ Netflix)

《勝利號》的故事背景設定在2092年，那時的地球人類將無法居住，「勝利號」則是眾多打撈太空垃圾維生的宇宙飛行船之一。

宋仲基在劇中飾演一位見錢眼開的勢利駕駛員，金泰梨飾演個性溫暖單純的太空船船長，當兩人主演消息釋出時，就備受觀眾期待兩人能擦出什麼樣的火花。

據韓媒報導透露，不僅《勝利號》準備轉戰線上串流，朴信惠主演的電影《聲命線索》也將於 Netflix上架播出。

(中時新聞網)