現代人生活繁忙，經常要面對各式各樣的壓力，雖然說壓力可以督促人們積極進步，但過大的壓力也可能會造成不好的後果。日前韓國綜藝節目《兩天一夜》裡就公開了一道心理測驗，從你選擇的動物來看出最近你最大的壓力是源自於哪裡。

為了享受自由生活而到叢林旅行的你，在途中遇見了一個原始部落，並在裡面生活了一段時間，當你要離開部落、返回原本的生活時，部落的族長決定要從「猴子、羊、牛、馬、老虎、貓熊」這6種動物中，讓你選擇1種作為禮物帶走，你會選擇哪1個呢？

猴子代表著「人際關係」最讓你感到壓力(示意圖/達志影像)

1. 猴子－人際關係

在進行社會生活的時候偶爾也會遇到一些和自己不合的人，因為想要和他們融洽地相處所以感到壓力很大，雖然表面上看起來嘻嘻哈哈、做得非常好，但內心的狀態卻不是大家所看到的這樣。

2. 羊－愛情

和愛人相處也會遇上矛盾或爭吵的時候，這也是你最近的壓力來源，不知道該如何和對方溝通、排解紛爭；如果是單身的朋友，也會一直有「必須要談戀愛」的強烈想法，並因此而感到壓力。

3. 牛－事業與成功

選擇牛的人通常都將事業和成功視作最為重要的事情，認為要找到一份好的工作來賺錢，再儲蓄準備結婚基金…，太多的野心和對於未來的想像、慾望，都會讓你感到相當焦慮並且壓力非常大。

4. 馬－重複的日常生活

不斷重複的日常生活讓你感到壓力很大，雖然有想要改變現狀、嘗試新事物的想法，但卻不知道從何下手；其實現階段只要淨空腦袋、拋棄瑣碎的念頭，好好放鬆一下，搞不好就可以有意外的收穫。

5. 老虎－自尊心

自尊心很強的你對於其他人無視自己的事情非常敏感，如果被拿來和別人進行比較，或者被他人批評缺點的狀況，都會讓你覺得非常不悅，而且壓力非常大；建議有時候還是要學會「左耳進，右耳出」，不要對每一句話都那麼在意。

6. 貓熊－自身的懶惰

最讓你有壓力的就是自身缺乏行動力的性格，你是屬於就算有事情必須去做，也只會擬訂計畫而不會實際行動的類型，對於自己陷入懶惰、拖延的泥沼感到失望卻也無可奈何，因此深受壓力。

(中時新聞網)