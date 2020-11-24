韓國限定組合Wanna One的19歲台灣成員賴冠霖，自去年團體解散後，就將事業重心移往大陸發展，微博擁有超過700萬粉絲追隨，是大陸演藝圈炙手可熱的新生代男星。然而一向給人乖乖牌的他，近日就被直擊在街頭抽菸還隨地吐痰，令粉絲不滿「脫飯」，曝光賴冠霖秘戀女友照片，形象徹底崩塌。

賴冠霖日前遭陸媒直擊在街頭抽菸，還隨地吐痰，讓他乖乖牌偶像形象一秒崩塌，他今(24日)晚間在微博PO出親筆信道歉，「今天發生的一切，造成喜愛我的群體的傷痕，深感抱歉。在大家看不到的地方，也應該以高標準來要求自己，做出如此不妥的舉動，是我要改進的部分。會銘記在心，且悔改。」

林口國中休學前往演藝圈發展的賴冠霖，手寫道歉信曝光。(取自賴冠霖微博)

賴冠霖被直擊抽菸又吐痰，形象崩壞。(取自微博)

同時賴冠霖也不忘在信中否認熱戀傳聞，「至於私生活的部分，如果有喜訊，一定會第一時間告知。但是目前人生階段，還是想以事業為主，努力拚搏。今天發生的一切，我會好好反省的。」

只是賴冠霖這封手寫道歉信，反而讓大陸粉絲對他更為失望，紛紛留言驚呼「這字太醜了」、「就再說這麼一句，愛豆們能不能除了用美貌營業，空閒的時間多讀讀書啊？？？這種道歉信真的看到我頭痛」、「標點符號也沒用對」；而其中一位網友的留言「你最好去讀書」，更吸引超過5萬人認同按讚。

(中時新聞網)