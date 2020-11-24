美國總統當選人拜登預計提名聯準會前主席葉倫（Janet Yellen）出任財政部長、前國務卿凱瑞（John Kerry）擔任氣候變遷特使，並組成一批由歐巴馬時期官員為主的國安團隊。有別於川普「美國優先」政策，拜登起用歷練豐富、多元背景人才，希望讓美國重回國際舞台。

拜登有意恢復傳統治理基調，這點反映在內閣名單上頭。換言之，他將提拔兼具專業經驗、熟悉華府事務且與其他國家交手過的資深人才擔任官員。拜登與副總統當選人賀錦麗預計周二下午討論內閣名單。 他的內閣成員也展現前所未見的多元性，包括多位女性與少數族裔，充分反映美國現狀並實現他選前承諾。

拜登將提名古巴裔律師馬約卡斯 (Alejandro Mayorkas）擔任國土安全部部長，他曾於歐巴馬時期擔任該部副部長。非裔女外交官格林菲爾德 （Linda Thomas-Greenfield） 將擔任美國駐聯合國大使，她曾是歐巴馬政府的助理國務卿。

中央情報局（CIA）前副局長海恩斯 （Avril Haines）預計擔任國家情報總監，可望成為美國情報界首位女性首長。拜登戰友蘇利文（Jake Sullivan）則將任命為國安顧問。

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