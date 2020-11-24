繼黃欽智之子黃宥銘後，又有一位前職棒左投球星加入台北市福林國小少棒隊，他是「螃蟹沈」沈鈺傑之子沈立宸。
2017年7歲的沈立宸已經在中職幫父親退休儀式開球，小學五年級的他正式練球只是今年的事，就已經躋身先發陣容。跟父親一樣「左派」的他，凡是左撇子能站的位置如外野手、一壘手、投手都沒問題。
「他從2歲起就跟著我住宿舍，算是耳濡目染吧，對棒球超級熱愛的，甚至有點過頭了。」低調支持孩子的沈鈺傑，談起寶貝兒子仍是墨鏡遮不住的喜悅，「他只要醒著就是棒球。看影片、玩球，連打手遊都是，最近在玩《全民打棒球》。」
球星爸爸講的不是開玩笑，沈立宸喜愛的球星都來自美國職棒，最愛大谷翔平，也喜歡日職日本火腿鬥士的台灣好手王柏融，當然，都是左撇子。
沈鈺傑自己深知棒球路不好走，因此不勉強孩子非打球不可，「是他自己愛打，現在先不為未來計劃太多，媽媽會管他功課，父母在後面支持他就好。」至於就讀傳統強隊福林的原因，「只是因為離家近。」他笑說。
本屆重光盃，沈立宸固定先發第八棒，還曾上場後援1局，三上三下，可惜24日福林錯失開局領先氣勢，終場2比9不敵衛冕軍桃園市中平國小，止步16強，結束沈立宸人生首個正式比賽。
「他（沈立宸）才五年級，其實個性、球技已經比同齡的孩子成熟了，而且他們這一批有13人，素質也不錯，很期待他們明年能幫球隊打出好成績。」福林總教練章子健說。
(中時 )
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