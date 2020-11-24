台中捷運綠線21日發生連結器折斷造成試營運暫停！市議員陳淑華、謝明源、蕭隆澤4人，24日在市政總質詢時問市長盧秀燕，23日遇到台北市長柯文哲，有無向柯文哲提出北捷局負責的要求？盧秀燕強調，柯文哲說「會負全責」。

台北市長柯文哲23日隨著台北市議員到台中市考察，日前中市議員也到台北考察，對方曾接待因此昨天禮尚往來，招待柯市長一行人。盧秀燕說，她對著柯文哲開玩笑說，中捷故障讓她成為「苦主」挨罵一整天，台中市捷運是台北市北捷承包，「還坐在這吃飯，應該去修一修車輛」。

盧秀燕說，中捷綠線是中部第一條捷運，給北捷蓋是因為有北市及新北市蓋捷運的經驗，因此信任交給北捷來蓋，如今有故障發生，希望趕快北捷局趕快處理善後，趕快檢測完成，而柯文哲則回稱會完全負責。

邱素貞指出，中捷綠線新車卻發生連接器斷裂，幸好是在乘客下車，沒有造成重大傷害，盧秀燕昨天跟柯文哲見面吃飯，是否當面要求負責。陳淑華表示，柯文哲跟台北市議會到台中市來考察，台中市捷運給北捷局蓋，市長盧秀燕應該代表台中市民要強勢替台中市民發聲，台中市才是業主。

陳淑華表示，當初三方簽協議書，新建工程都是台北市負責，她認為是不平等條約，台中市完全沒有主導權，胡志強及林佳龍在當市長都有提醒，不是設計有問題、就是製造有問題；她要求盧秀燕要展現台中市的主導權，強力要求北捷局全面檢測。

謝明源及蕭隆澤要求台中市一定要求追究北捷局責任，全面檢視。盧秀燕強調，市府對口是北捷局，北捷局是跟川崎業主，北捷局稱川崎的車輛高鐵及北捷都有，也說連維器斷裂，台灣不曾發生，北捷局的責任要追究，中市府把中捷交給交給北捷局興建，發生問題當然要完全負責。

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(中時 )