重光盃全國少棒錦標賽今（24）日進入淘汰賽程，上屆殿軍台中市忠孝國小單日兩戰都碰到「PK」突破僵局，都拿出超齡抗壓性，並以10比3淘汰衛冕軍桃園市中平國小，殺進四強。

忠孝今日上午對決台東縣卑南國小，一路落後的他們6局下半先追平比數。7局突破僵局制，「老八」潘智謙連飆3次三振「下莊」，7局下半靠著再見暴投贏球。

重光盃少棒賽台中忠孝先發投手鄭右宏（左）投球。（台北市棒球協會提供／廖德修台北傳真）

下午強碰中平，先發投手鄭右宏在大會規定的85球內完成5.2局投球，只讓勁敵得到3分，力保平手。7局突破僵局制，先攻的忠孝連敲4支安打得7分，鄭皓南完美守成，中平中斷連續3年晉級四強紀錄。

忠孝總教練賴朝榮賽後笑得合不攏嘴，他表示今天運氣不錯，「先是卑南再見暴投，對中平是剛好遇到球員進入狀況，小朋友的狀況就是很難掌握。」

雖已成軍一甲子，忠孝的人才庫依然很難跟桃園、台北等強權相比，人數也不如人，「我們連一年級的小小孩都收，但進來後就是好好練，今天能擊敗強敵，都是孩子的努力。」

八強賽先發鄭右宏目前六年級，今年才「解禁」練習變化球，今天收到奇效，他表示昨天晚上知道要先發對衛冕軍，有點緊張，但相信隊友能拿下這場勝利。

身為左投，鄭右宏的偶像是旅日的陳冠宇，也透過網路影片看過前輩的「淚珠安打」，「常看他投球，一樣是左投就很注意，覺得他實在很帥！」

重光盃四強賽程出爐，明（25）日上午8點由忠孝出戰宜蘭縣三星國小，10點「桃園內戰」仁善國小對決龜山國小，下午2點30分舉行冠軍戰，賽後進行頒獎儀式。

(中時 )