這起用餐糾紛發生在高雄，4名高中生到左營一家餐廳用餐，發現一碗麵裡面有蟲，於是向店家反應，同時偷偷在麵裡放1塊錢硬幣，確認店家有沒有更換一碗麵，但重新上桌的麵裡，被高中生發現還有剛剛放的1塊錢硬幣，隨即在Google評論留下一星評價，想不到店家看到氣炸，衝出來與學生大吵。

事主高中生在臉書社團「爆料公社」發文，表示日前到餐廳吃飯，發生鍋燒麵裡面有蟲，而店家卻沒有確實換一碗麵的事發經過，高中生留下負評後，店家老闆看到隨即衝出來理論，解釋蟲是後來飛進去，剛煮好時並沒有，要求高中生將負評收回。

老闆越罵越激動，先是嗆高中生對社會沒貢獻、沒吃過苦，不斷教訓高中生「你只是一個很、很小的小孩子而已，你完全不懂事，你就給人家打一顆星，你不要講話，我以大人的立場教訓你」、「人家的辛苦你沒有看到，你對這國家、這社會有付出什麼」。

期間高中生也反嗆「你不是我爸」、「你也只會賣麵」，聽到高中生回嘴，老闆更加爆氣，直言叫高中生爸爸出來比雙方誰財產多，輸的那方就賠100萬，最後老闆更嗆明，自己光價值3000萬的房子就有三棟。爭執影片曝光後，高中生坦承確實沒有好好與老闆講話，但對方態度咄咄逼人，不然誰都想好好解決。

換麵風波引起網友熱議，店家事後也對高中生道歉，表示當下情緒這麼激動，是因為顧客找50個朋友洗負評，才會失去理智，至於將舊的麵端出去是店員疏失，已經訓斥店員，而高中生接受道歉同時，承認自己也有不對，並向老闆說對不起。

(中時新聞網)