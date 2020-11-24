東協10國加上中日韓以及紐澳等15國，在11月15日正式簽署RCEP，形成全球最大的自由貿易區。有網友表示，台灣什麼貿易協定都沒簽，又面臨高齡化、少子化低新等問題，在政治上又不斷內鬥消耗，這樣會步上哪國家的後塵？這個話題引起熱烈討論，有不少網友認為是日本。

一名網友在PTT上發文表示，台灣老年化、低薪少子化，經濟不好，國際地位又那麼邊緣，什麼貿易協定都沒簽，整天內鬥內耗，台灣其實會步入哪個國家的後塵呢？

有不少網友表示，台灣會步上日本後塵，「日本」、「殘缺版的日本」、「低配版的日本」、「台灣跟日本最像，所以是日本、「簡陋版的日本，我猜會開放社會移入」、「比日本慘吧，台灣跟日本不是同一level」、「日本等級有多高…」。

但也有網友表示，台灣的發展可能會趨向東南亞，「墨西哥、菲律賓」、「被馬來西亞、菲律賓踩在地上摩擦、」「菲律賓吧」、「絕對不是日韓，看台灣社會的樣子，就是東南亞呀」、「東南亞新加坡海放台灣，別自己往臉上貼金了」。

甚至還有網友認為，「綠共繼續執政下去，低能弱智北韓化」、「馬達加斯加吧，如果換KMT執政，台灣改賣農產品的話」、「說是阿根廷還差不多」。

PTT網友討論台灣會步哪國後塵。(圖 翻攝自PTT)

(中時新聞網)