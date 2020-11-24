目前全球都在等待新冠疫苗的消息，不過與癌症對人類造成的健康風險相比，新冠病毒就只是一個短時期的健康難題。現在有一支癌症疫苗剛進過動物測試展現出療效與安全性，即將進入美國的第１期人體試驗。

新阿特拉斯（Ｎｅｗ Ａｔｌａｓ）報導，癌症是自身細胞的異化與失控增殖，幾乎所有的細胞都有癌變的可能，因此是終極的健康問題。不過隨著醫學界對癌細胞出現機制的瞭解，我們開始掌握對抗的線索。最重要理解是：我們身體免疫系統平時就會對抗癌細胞，只是癌細胞也會欺騙免疫系統，一但癌細胞成功躲過免疫系統的追查後，就會出現癌化。

因此，在過去的幾十年中，癌症治療的最大突破，是「免疫檢查點抑製劑」的開發，顧名思義，這種治療方法的重點，就是識破癌細胞的騙術。

人體的免疫細胞裡，有一種名叫殺手Ｔ細胞的角色，是對付癌細胞的主力部隊，但它的殺害力過強，有時會誤殺正常細胞(我們稱為免疫過激反應），因此有一種阻止機制，原理是這樣的：殺手Ｔ細胞身上有一種叫ＰＤ—１的表面蛋白稱為「檢查點」，與它匹配的是正常細胞身上的PD-L1，當ＰＤ—１與PD-L1成功結合時，就告訴殺手Ｔ細胞，這是個正常細胞，不能殺。

然而癌細胞偽造了PD-L1，因此殺手Ｔ細胞無法認出它是癌細胞，癌細胞就禸機會增殖。因此「免疫檢查點抑製劑」就要登場了，它會抑制PD-1的效果，使殺手Ｔ細胞不會被欺騙，。

Imugene PD1 Vaxx 1080p

現在，俄亥俄州立大學的研究團隊，又發明PD1-Vaxx的新型免疫療法，又是另一種型式。該研究的第一作者Pravin Kaumaya說，PD1-Vaxx同時活化B細胞(另一種免疫細胞，主要功用是製造抗體來對抗外來物、病毒與癌症)和T細胞的功能，以促進腫瘤清除。

主要原理是，PD1-Vaxx疫苗進入身體，與B細胞發生反應，B細胞學習到PD1-Vaxx是一種重要的檢查點增強器(可以視為防盜系統更新)，複製並釋放出更多的PD1-Vaxx，並交給殺手T細胞。殺手T細胞得知以後，癌細胞再拿舊版本的PD-L1就欺騙不到殺手T細胞，隨即被殺手T細胞消滅。

其次， 治療的目標是阻斷對腫瘤生長和維持至關重要的信號通路。通過給予這種疫苗與免疫治療藥物的組合，我們基本上能特別引導免疫系統瞄準和殺死癌細胞。

研究人員報告說，該聯合療法在結腸癌的動物模型中進行了測試，其中10隻動物中，有9隻得到完全正向的效果。先前的臨床前測試，已經有效地確定疫苗的安全性。

11月初，美國食品和藥物管理局（FDA）批准PD1-Vaxx進入美國的第1期人體試驗。今年早些時候，澳洲也批准了，也開始進行一期臨床試驗。即將進行的試驗將針對非小細胞肺癌患者身上。

Kaumaya補充說：“我們很高興開始在美國測試這種疫苗，從而為患有肺癌和其他癌症的患者帶來新希望。

(中時新聞網)